Güngör vefat etti

Gazimağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa sakini Seval Güngör dün yaşamını yitirdi.
Güngör, bugün Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedildi.
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