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Güngör vefat etti

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Güngör vefat etti
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Gazimağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa sakini Seval Güngör dün yaşamını yitirdi.
Güngör, bugün Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
 
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