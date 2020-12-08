Geçitkale Züher abisini kaybetti

Mesarya bölgesi köylerinden Geçitkale'nin sevilen simalarından Züher Gamar dün hayatını kaybetti.

TMT mensubu olan Züher Gamar, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla defnedildi.

83 yaşında olan Gamar'ın vefatı başta ailesi olmak üzere Geçitkale bölgesinde üzüntüye neden oldu.