Geçitkale bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesi köylerinden Geçitkale bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçitklae'nin sevilen ailelerinden Gamar ailesinin çınarı Zehra Gamar bu akşam hayata gözlerini yumdu.

Yakın Doğu Yeni Boğaziçi Koleji Müdürü Cemal Gamar'ın da annesi olan Zehra Gamar bir süreden beridir hastanede tedavi görüyorduu.

Gamar yarın öğle namazına müteakip Geçitklae Kabristanlığı'na defnedilecek.