Gazi ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Gazi ailesinin çınarı Gülten Gazi bugün vefat etti.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı’nın kayınvalidesi olan Gülten Gazi’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Gazi, yarın İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek.



