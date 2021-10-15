Eşinin yokluğuna fazla dayanamadı

Aslen Hamitköylü olup uzun yıllardan beridir Girne’de ikamet eden Emine Ulusoy dün akşam hayata gözlerini yumdu.
9 gün önce vefat eden eşi Hüseyin Ulusoy’un ardından Emine Ulusoy’un da vefatı ailede derin bir üzüntüye neden oldu.
Ulusoy’un cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
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