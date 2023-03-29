“Bombalı Yıllar” belgeseli KTGB lokalinde gösterildi

Kıbrıs’ın kuzeyinde 1990’lı yıllardan 2000’li yıllara kadar siyasileri, gazetecileri ve Annan Planı dönemindeki mitingleri hedef alan bombalamalar ve cinayetlerin işlendiği belgeselde görgü tanıklarına, gazete küpürlerine ve görüntülere yer veriliyor

Senaristliğini ve yönetmenliğini Zafer Kodan’ın, danışmanlığını Sami Özuslu’nun yaptığı Kanal Sim yapımı “Bombalı Yıllar” belgeseli, dün akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokalinde gösterildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 1990’lı yıllardan 2000’li yıllara kadar siyasileri, gazetecileri ve Annan Planı dönemindeki mitingleri hedef alan bombalamalar ve cinayetlerin işlendiği belgeselde görgü tanıklarına, gazete küpürlerine ve görüntülere yer veriliyor.

Kıbrıs Türk toplumunu dehşete düşüren, ancak az bilinen ve unutulmaya yüz tutmuş şiddet olaylarını tarihe not düşen “Bombalı Yıllar” belgeselinin ikinci gösterimini, aralarında KTGB’nin konuğu olarak Ankara’dan gelen Gazeteciler Cemiyeti yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi izledi.

Yaklaşık bir saatlik belgeselin gösteriminin ardından Zafer Kodan ve Sami Özuslu konuşma yaptı ve Kodan izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

