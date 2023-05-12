Erden ailesi çınarını kaybetti

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlı küçük köylerden Ergenekon köyü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ergenekön köyünün sevilen çınarlarından Nazım Erden dün vefat etti.
Erden’in cenazesi bugün Ergenekön köyünde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasından Ergenekon Kabristanlığı’na defnedilecek.
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