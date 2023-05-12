banner913
banner932
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
4 0
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
4 0
 
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
7 0
GAB kanser konulu seminer düzenledi
GAB kanser konulu seminer düzenledi
9 0
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
8 0
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
12 0
Trafik cana doymuyor
Trafik cana doymuyor
34 0
banner915

Erden ailesi çınarını kaybetti

banner476

banner825
Erden ailesi çınarını kaybetti
banner931
Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlı küçük köylerden Ergenekon köyü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ergenekön köyünün sevilen çınarlarından Nazım Erden dün vefat etti.
Erden’in cenazesi bugün Ergenekön köyünde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasından Ergenekon Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.