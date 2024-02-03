Erdem Oskar’a son veda

Oscar Group Yönetim Kurulu Başkanı, TMT mensubu iş insanı Erdem Oskar, askeri törenle defnedildi

Hayata veda eden iş insanı ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nda 1959-1968 yıllarında görev yapan Erdem Oskar, dün Girne Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Çatalköy Kabristanlığında askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdem Oskar’ın oğlu Hasan Oskar’a bayrak teslim etti.