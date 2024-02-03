Erdem Oskar’a son veda

Hayata veda eden iş insanı ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nda 1959-1968 yıllarında görev yapan Erdem Oskar, dün Girne Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Çatalköy Kabristanlığında askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdem Oskar’ın oğlu Hasan Oskar’a bayrak teslim etti.
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