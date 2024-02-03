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Üç ilçede uyuşturucu madde tasarrufundan 6 kişiye tutuklama

Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan toplam altı kişi tutuklandı.

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Üç ilçede uyuşturucu madde tasarrufundan 6 kişiye tutuklama
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Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yapan A.K.’nin (E-26) kullanımındaki araçta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.
Dün saat 16.30 sıralarında, Güzelyurt Manisa Bulvarı üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından operasyon yapıldı. Operasyon sonucu, N.O.İ.’nin (E-19) kullanımındaki ve A.M.I.B. (E-22), M.B.H.M.(E-23) ile A.F.H.O.’nin (E-23) yolcu olarak bulundukları araçta yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.
Aynı gün, saat 09.00 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde kullanımındaki araç ile trafik suçu işlediği gerekçesiyle, polis ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan 18 yaşındaki E.B.’nin şüpheli hareketli sonucu üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.
Söz konusu altı kişi de polis tarafından tutuklandı.
 
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