Çatalköy Osman abisine ağlıyor

Girne sahil şeridinin büyük yerleşim yerlerinden olan Çatalköy sevlen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy sakinlerinden, savaş gazisi Osman Kadeh bugün hayata veda etti..
Babacanlığıyla bilinen Kadeh’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi 29 Şubat 2024 Perşembe (yarın) Çatalköy Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra cenaze namazına müteakip Çatalköy Mezarlığı'na defnedilecek.
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