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Çamlıbel, Mustafa abisini kaybetti

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Çamlıbel, Mustafa abisini kaybetti
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Lapta bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çamlıbel bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çamlıbel'in sevilen isimlerinden biri olan ve Çamlıbel'de ikamet eden Mustafa Kemal Kekeçoglu hakkın rahmetine kavuştu.
Cenazesi bugün öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına müteakip Çamlıbel Kabristanlığına defnedildi.
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