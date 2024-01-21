Çakıcı ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa sakini Çakıcı ailesinin sevilen çınarı Perihan Çakıcı bugün vefat etti.

Çakıcı'nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Perihan Çakıcı'nın cenzesi yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.

