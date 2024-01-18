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Altın Patiler Derneği 28 Ocak Pazar günü LTB’nin Hayvan Barınağı’nda etkinlik düzenleyecek

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Altın Patiler Derneği, 28 Ocak Pazar günü sanayi bölgesinde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Hayvan Barınağı’nda etkinlik düzenleyecek.

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Altın Patiler Derneği 28 Ocak Pazar günü LTB’nin Hayvan Barınağı’nda etkinlik düzenleyecek
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Dernekten yapılan açıklamada, saat 10.00-15.00 arasındaki etkinlikte, yaş mama, kuru mama, battaniye, gezdirme ipi ve tasması bağışında bulunulabileceği kaydedildi.
Etkinlikle barınaktaki hayvanlarla zaman geçirip, duyarlılığı artırmanın amaçlandığı ifade edilen açıklamada, hayvanların, bazılarına yuva bulunması temenni edildi.
Açıklamada, gelmek isteyen herkes etkinliğe davet edildi.
 
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