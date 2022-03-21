Bayram Arıcıoğlu, sevenlerini üzdü

Çatalköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy’ün sevilen ve yardımseverliği ile bilinen simalarından biri olan Bayram Arıcıoğlu hayaını kaybetti.
Arıcıoğlu’nun cenazesi 22 Mart 2022 Salı günü (yarın)Çatalköy Cami'sinde kılınacak öğle namazından sonra Çatalköy Kabristanlığı'na defnedilecek.
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