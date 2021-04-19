banner583
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
18 0
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
31 0
 
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
21 0
Bu hayvancıkların günahı ne?
Bu hayvancıkların günahı ne?
88 0
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
28 0
Su kuyuları dibe vuruyor
Su kuyuları dibe vuruyor
67 0
Real Madrid, yarı finalde
Real Madrid, yarı finalde
24 0
banner529
banner570

Bayraktar ailesi yasta

banner476

Emekli Kurmay Pilot Binbaşı Ahmet Muzaffer Bayraktar, Karaoğlanoğlu’ndaki evinde ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Bayraktar ailesi yasta
banner630
Önceki Cuma günü 14.45’te yaşamını yitiren Bayraktar’ın naaşı, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.