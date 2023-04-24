Baba ailesinin acı günü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Kalavaçlı olan ve uzun bir süreden beridir Lefkoşa’da yaşamını sürdüren Yusuf Baba dün vefat etti.

Baba’nın cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

