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Ardahan İsmail abisine ağlıyor

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Ardahan İsmail abisine ağlıyor
İskele bölgesinin küçük köylerinden olan Ardahan sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Adanlı olup 1974 sonrası Kıbrıs'a yerleşen ailelerden olan Ardahan köyü sakinlerinden İsmail Laçin bugün vefat etti.
Laçin, öğle namazına müteakip kılınan cenaze naması sonrasında Ardahan Mezarlığı'na defnedildi.
İsmail Laçin'in vefatı ailesi başta olmak üzere, Ardahan ve İskele bölgesinde üzüntüyle öğrenildi.
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