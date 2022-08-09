Ali Köroğlu, koronavirüse yenildi

Girne bölgesinin büyük belediyelerinden Lapta sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lapta’da sevilen ve yardımseverliğiyle bilinen insanlarından biri olan Ali Köroğlu dün hayata gözlerini yumdu.
Yakalandığı koronavirüse karşı mücadelesini kaybeden Ali Köroğlu’nun vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.
Köroğlu, öğle namazı sonrasında Lapta Mezarlığı’na defnedildi.
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