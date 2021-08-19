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Akova bir çınarını daha kaybetti

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Akova bir çınarını daha kaybetti
Gazimağusa bölgesi köylerinden Akova bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akova’nın sevilen simalarından Münevver Aşar bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Aşar’ın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Akova Köy Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.
 
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