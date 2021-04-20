Akın hoca hayatını kaybetti

Mağusa bölgesi bir değerini daha yitirdi.
Eski TMT'ci ve mücahit, emekli öğretmen Akın Uçar bugün hayatını kaybetti.
Akın Uçar'ın vefatı ailesi, sevenleri ve eğitim camiasında tarafından üzüntüyle karşılandı.
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