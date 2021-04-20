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Akın hoca hayatını kaybetti

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Akın hoca hayatını kaybetti
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Mağusa bölgesi bir değerini daha yitirdi.
Eski TMT'ci ve mücahit, emekli öğretmen Akın Uçar bugün hayatını kaybetti.
Akın Uçar'ın vefatı ailesi, sevenleri ve eğitim camiasında tarafından üzüntüyle karşılandı.
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