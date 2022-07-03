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Akdoğan bir çınarını daha kaybetti

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Akdoğan bir çınarını daha kaybetti
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Akdoğan köyü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akdoğan köyünün sevilen simalarından olan ve köy muhtarı İsmail Kozanoğlu’nun annesi Zekiye Rıza Kozanoğlu bugün vefat etti.
Kozanoğlu, Akdoğan Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına müteakip Akdoğan Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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