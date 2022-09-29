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Akçay yasta

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Akçay yasta
Güzelyurt bölgesinin gelişen köylerinden Akçay sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akçay köyü sakinlerinden iyi kalpli yardımsever kişiliğiyle bilinen Ali Kamburca vefat etti.
Kamburca yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Akçay yeni mezarlığına defnedilecek.
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