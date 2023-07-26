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Akçay, Seval ablasını kaybetti

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Akçay, Seval ablasını kaybetti
Güzelyurt bölgesinin büyük köylerinden Akçay sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akçay köyünün sevilen simalarından olan Seval Çakır dün gece vefat etti.
Çakır, bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazında müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedildi.
 
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