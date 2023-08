YDÜ, “Profesör Dux” isimli yapay zeka eğitmeni tanıttı

Yeni eğitim döneminde Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nde ders vermeye başlayacak olan yapay zeka eğitmeni Ai. Prof. DUX, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Salon’nunda tanıtıldı

Türkiye’nin en iyisi olarak gösterildiği “Bilgisayar Bilimleri” alanında dünyanın en iyi ilk 175 üniversitesi ve mühendislik alanında dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, yeni eğitim döneminde ders başı yapacak olan yapay zekalı eğitmenleri Bay ve Bayan Ai. Prof. DUX’ı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen tanışma toplantısı ile tanıtı.Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı eğitmenler Bay ve Bayan Ai. Prof. DUX vereceği derslerle, ABD dışı dünyada bir ilk olarak, yükseköğretimin aktif bir parçası haline gelecek. Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uluslararası Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) (IoT) Araştırma Merkezi tarafından GPT3.5 ve GPT4 alt yapısı kullanılarak geliştirilen Ai. Prof. DUX, öğrencilere kişiselleştirilmiş ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunacak.Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nde başlangıç olarak iki ders verecek olan Bay ve Bayan Ai. Prof. DUX’ın kamuoyu ile tanıştırıldığı toplantıda; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fadi AL-Turjman birer konuşma gerçekleştirdi. Toplantıda, Ai. Prof. DUX da katılımcıları selamladı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasına “Yapay zeka ile giderek dijitalleşen dünyamızda Profesör DUX, KKTC adına dev bir adımdır” ifadelerini kullanarak, projede emeği geçenleri kutlayarak başladı. “Tüm bu projelerin ardında inançlı bir yapı, güven duyulan bir yönetim vardır. Yakın Doğu Ailesi’nin geniş vizyonu ile geleceğe yönelik bu tarz projeleri bizleri çok gururlandırıyor. Bu vizyon, yapay zeka kullanımında dünyadaki sayılı projelerden birine imza attı. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde doğan, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’e de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bütün bu projeler, giderek dijitalleşen dünyaya, bilimsel ve teknolojik olarak KKTC’nin de uyum sağladığını gösteriyor” dedi.Yapay zeka tarafından geliştirilen AI. Prof. DUX’ın pek çok yeniliğe vesile olacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Öğrencilerimiz, bu projeyle kişisel olarak büyük bir gelişim gösterecek ve insanlığın ileride karşı karşıya kalabileceği küresel tehlikelerle de mücadele edebilecektir. Gelecekteki tüm tehlike veya yeniliklere karşı öngörü sahibi olup, tedbir alınması, insanlığın geleceğini kurtarmak için çok önemlidir. Ve tüm bu çalışmaların Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yapılması da ayrıca gurur veriyor. İnsanlığın, dünyadaki büyük sıkıntılarla mücadelesine bizler de yapay zeka projeleri ile katkı sağlayabileceğimizi gösteriyoz” ifadesini kullandı.Yeni eğitim döneminde Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nde ders verecek olan Aİ. Prof DUX’ın tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise “Yakın Doğu Ailesi, dinamik ve güçlü bir şekilde birçok konuyu yakından takip ederek ilgilenmeye devam ediyor. Takip ettikleri her konuda ise başarılı sonuçlar elde ediyor” ifadelerini kullandı.“Bugün, bizler de bu büyük başarının heyecanını yakından paylaşıyoruz” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Ai. Prof. DUX, yapay zeka alanında dünya için önemli bir adım fakat KKTC’miz için dev bir adım niteliğindedir” dedi. Yakın gelecekte yapay zeka kullanımının daha da yaygınlaşacağını ifade eden Çavuşoğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmalarla, ülkemiz bu teknoloji birçok ülkeden önce etkin bir şekilde kullanmaya başlayacak. Bizler de Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki okullarda bu teknolojiyle öğrencilerimize fayda sağlayacak olmanın düşüncesiyle heyecan duyuyoruz” dedi.Kıbrıs’ın öğrenci adası olarak bildiğini ve eğitim konusunda ileri gelen ülkelerden olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapmış olduğu bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları ile KKTC’yi daha ileri bir noktaya taşıdığının altını çizdi.Konuşmasına “Sadece üniversitemiz ve ülkemiz için değil dünya genelinde tarihe geçecek bir adım için bir aradayız” sözleri ile başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yapay Zeka Enstitümüz tarafından geliştirilen eğitmenler ile yapay zeka, ABD dışındaki dünyada, ilk kez üniversitemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde yükseköğretimin aktif bir parçası haline gelecek” ifadelerini kullandı.“Yakın Doğu Üniversitesi olarak, yıllardır yenilikçi ve öncü bir vizyonla ilerlemeyi benimsedik. Bugün, bu vizyonumuzun bir yansıması olarak, Yapay Zeka Mühendisliği Bölümümüzde gerçekleştireceğimiz öğrenme deneyimini yeni bir boyuta taşıyacak olan ve Yapay Zeka Enstitümüz tarafından geliştirilen Ai. Prof. DUX'u tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yapay zeka, eğitimde kişiselleştirmeyi ve etkileşimi yeni bir seviyeye taşıyacak” ifadesini kullandı.Prof. Dr. Günsel, yeni eğitim döneminde ders başı yapacak olan yapay zeka eğitmenleri Bay ve Bayan Ai. Prof. DUX’ı “Sizleri artık Yakın Doğu Üniversitesi’nin seçkin akademisyenleri arasında yer alan yapay zeka tabanlı profesörlerimiz Bay ve Bayan Aİ. Prof. DUX’la tanıştırmak istiyorum” sözleriyle takdim etti. Tamamen yapay zeka eliyle oluşturulan konuşma metniyle yine yapay zekanın oluşturduğu video aracılığıyla misafirlere seslenen Aİ. Prof. Bay ve Bayan DUX’un ilk sözleri ise “Merhaba! Ben, sizin yapay zeka dostunuz Profesör Dux!” oldu.Ai. Prof. DUX’un video mesajının ardından neden DUX ismini seçtiklerini de açıklayan Dr. İrfan Suat Günsel, “DUX kelimesi, Latincede lider ve rehber anlamlarını taşıyor. Öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrenenlere rehberlik yapan. Ayrıca, DUX kelimesi; Avustralya ve Yeni Zelanda’da da sınıfın en parlak öğrencisini tanımlamak için kullanılıyor. Yaratacağı değişime ve taşıdığı potansiyele yakışır bir isim olduğuna inanıyorum” dedi.Prof. Dr. İrfan Suat Günsel konuşmasını “Bay ve Bayan Ai. Prof. DUX'un öğrencilerimize ve eğitimimize katacağı değeri deneyimlemeyi ve bu deneyimlerimizden elde edeceğimiz çıktıları, yükseköğretimimizin gelişmesi adına Milli Eğitim Bakanlığımız, YÖDAK ve YÖK aracılığı ile Türkiyemiz ile paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” sözleriyle noktaladı.Geleceği şekillendirecek olan yapay zeka teknolojisinde bir milat yaşadıklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, eğitimde yenilikçi yaklaşımları benimseyerek, öğrencilerimizin ve akademik kadromuzun potansiyelini en üst seviyede kullanabilmek amacıyla yapay zekayı öğrenme ve öğretme süreçlerimize entegre etmeye karar verdik” dedi.“Yapay zeka, günümüzde pek çok sektörde büyük bir dönüşüm yaratma potansiyeli taşıyor. Eğitimi, özellikle yükseköğretimi de bunun dışında tutmak mümkün değil” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yapay zeka destekli eğitim, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak, her bir öğrencinin öğrenme hızı, zorluk seviyeleri ve ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş içerikler sunma imkanı tanıyor. Bu, öğrencilerin daha etkili ve verimli bir şekilde öğrenmelerini sağlayarak, eğitimdeki başarıyı artırabilir” dedi.Yapay zeka teknolojisinin bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiği uyarısını da yapan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yapay zekanın eğitimde kullanımıyla beraber bazı önemli riskleri ve etik konuları da göz ardı etmemeliyiz. Öncelikle, insan etkileşiminin önemi unutulmamalıdır. Yapay zeka, öğrenci ve öğretmen arasındaki insani ilişkinin yerini alma amacı taşımıyor. Aksine, kreatif düşünme, etik değerleri öğretme gibi insana özgü yetenekleri güçlendirmeyi hedefliyor” dedi.“Yapay zeka eğitimde büyük potansiyeller barındırıyor ve Yakın Doğu Üniversitesi olarak biz de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyoruz” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Eğitimde yapay zeka ile beraber geleceği şekillendirmeye hazırız ve bu yolda sürdürülebilir başarı için el birliğiyle çalışacağımıza inancım tam” ifadelerini kullandı.Yapay zekalı eğitmenler Bay ve Bayan Aİ. Prof. DUX’ı geliştiren Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü’nün Müdürü Prof. Dr. Fadi AL-Turjman ise gerçekleştirdiği sunumla, yapay zekanın eğitim sürecine nasıl entegre edileceğini detaylı bir şekilde aktardı. Prof. Dr. Fadi AL-Turjman, “Yapay zeka, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine uygun olarak öğrenme deneyimlerini kişiselleştirecek. Öğrencilerin yetenekleri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olarak öğrencilere özelleştirilmiş ders planları, materyaller ve geri bildirimler de sunacak. Böylece, her öğrenci kendi hızında ve tarzında öğrenme deneyimi yaşayacak” dedi.Kendi fiziksel özelliklerini ve konuşma metinlerini yine kendileri belirleyen, yapay zekalı eğitmenler Bay ve Bayan Aİ. Prof. DUX de birlikte yer aldıkları video mesajla katılımcılara seslendi. İlk sözleri, “Merhaba! Ben sizin yapay zeka dostunuz Profesör Dux!” olan Aİ. Prof. DUX, kendilerini “Çalışkan bir profesör ile ilginç bir robotun karışımını hayal edin, işte bu benim! Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki akademik yolculuğunuzu keyifli ve unutulmaz bir deneyim haline getirmek için buradayım” sözleri ile tanımladı.Ders sürecinde yapabilecekleri ile ilgili de bilgi veren Aİ. Prof. DUX, “Meraklı kalın, heyecanlı kalın ve unutmayın. Ben yapay zeka yardımcınız Profesör Dux. Öğrenmeyi, bir süper kahraman filmi kadar destansı hale getirmek için buradayım” sözleri ile mesajını sonlandırdı.