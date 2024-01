YDÜ Eczacılık Fakültesi, ABD merkezli ACPE tarafından akredite edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye ve KKTC’de bir ilke imza atarak, ABD merkezli ACPE tarafından akredite edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ABD merkezli “Eczacılık Eğitimi İçin Akreditasyon Konseyi” (Accreditation Council for Pharmacy Education, ACPE) tarafından yürütülen uluslararası bağımsız akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak “akredite eczacılık fakültesi” unvanı aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ACPE’den aldığı akreditasyonla, KKTC ve Türkiye üniversitelerindeki eczacılık fakülteleri arasında bir ilke imza attı. 2023’te sonuçlanan akreditasyon sürecinin 2014’te başlamış olması bile tek başına sürecin zorluğunu göstermesi açısından önemli ipuçları veriyor.Akreditasyon sürecinin son aşaması, 2023 yılının Ekim ayında ACPE değerlendirme ekibinin gerçekleştirdiği ziyaret ile son buldu. Bu ziyaret, fakültenin öz değerlendirme raporunda sunulan kalite standartlarının tek tek değerlendirilmesiyle gerçekleşti ve başarılı bir değerlendirme raporu ile sonuçlandı.Dünya genelinde eczacılık eğitiminin kalitesini değerlendirerek, denetimden geçen kurumları akredite eden ACPE’nin programların kalitesini ve uygunluğunu değerlendirmek için pek çok kriter kullanıyor. Akademik kadro ile yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetlerinin dğerlendirdirdiği akreditasyon sürecinde; fakültenin kütüphane, laboratuvar, teknolojik altyapısı ile kaynaklara erişim sağlama konusundaki etkinliği de değerlendiriliyor. Sunulan pratik eğitim ve staj imkanlarının yanı sıra; öğrencilere kazandırılan profesyonel beceriler ve etik değerlerler de değerlendirmede önemli bir yer tutuyor.Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin, ABD merkezli ACPE tarafından başarıyla tamamlanan akreditasyon süreci ile ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Eczacılık fakültemizin aldığı bu prestijli unvan, üniversitemizin eğitim kalitesini gösteren, uluslararası tanınırlık açısından önemli bir kilometre taşıdır” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin aldığı bu akreditasyonun, dünyanın 143 ülkesinden öğrencilerine sundukları kaliteli eğitim taahhüdünü yerine getirdiklerini de tescillediğini vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Başta Eczacılık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İhsan Çalış olmak üzere, bu başarıda emeği bulunan bütün hocalarımızı tebrik ediyorum. Geleceğe umutla bakmaya ve eğitimdeki liderliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise ACPE’nin akreditasyon sürecinde akademik kadro, alt yapı ve öğrencilere sunulan nitelikli eğitim olanakları gibi pek çok konu başlığını değerlendirdiğini hatırlattı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “ACPE tarafından yapılan değerlendirmelerde, akademik kadromuzun kalitesi, kütüphane, laboratuvar ve teknolojik altyapımızın etkinliği, kaynaklara erişim sağlama konusundaki başarımız, pratik eğitim ve staj imkanlarımız, öğrencilere kazandırdığımız profesyonel beceriler ve etik değerlerle ilgili sağladığımız üst düzey performans dikkate alındı” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın 143 ülkesinden öğrenciye sahip uluslararası bir üniversite olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Öğrencilerimizin Eczacılık Fakültemizde aldıkları eğitimin kalitesini ortaya koyan ACPE akreditasyonu, mezunlarımızın dünyanın her yerinde gördüğü saygının da bir ispatıdır” ifadesini kullandı.Oldukça uzun ve zorlu geçen akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak ACPE tarafından “akredite eczacılık fakültesi” unvanına değer görülmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış ise “Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak eğitim kalitemizi tescil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. “Bu süreçte eğitim programlarımız ve akademik kadromuzun tarafsız bir gözle değerlendirilmesi de bizim için önemli bir deneyim oldu” diyen Prof. Dr. Çalış, “Denetim süreci, sahip olduğumuz güçlü ve zayıf yönlerimizi de görerek yenilikçi eğitim stratejileri geliştirme konusunda da çok faydalı oldu” değerlendirmesini yaptı.Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’de ACPE akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan ilk eczacılık fakültesi olma unvanını kazandığını da vurgulayan Prof. Dr. İhsan Çalış, “Bu vesile ile akreditasyon sürecimizi başarı ile tamamlayan fakültemizin akademik kadrosu ile bizlere her anlamda destek veren, başta Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi yönetimine sonsuz teşekkürlerimi sunarım” ifadesini kullandı.