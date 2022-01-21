UKÜ – KTGB işbirliğinde düzenlenen seminerde “Medyada etik değerler” tartışıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında düzenlenen seminerde, Kıbrıs Türk haberciliğinde geçmişten günümüze medya etiği irdelendi.

Açılışta konuşan UKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim, KTGB ile düzenlenecek olan eğitim seminerlerinden ilkinin gerçekleştirildiğini belirterek, KTGB Dış İlişkiler Sekreteri Özgül Gürkut Mutluyakalı ile KTGB Mali İşler Sekreteri Osman Kurt’un medya ve etik konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları için teşekkür etti.

KTGB Başkanı Emin Akkor ise açılışta, birlik olarak genç iletişimcilerle daha iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirterek, amaçlarının genç iletişimcileri sektöre alıştırmak olduğunu söyledi.

KTGB Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) haber amiri Mutluyakalı konuşmasına temel kavramın tanımları ile başlayarak, gazeteci ve sorumlulukları, haber ve doğruyu yazma ve medyada etik ilkeler hakkında bilgiler verdi.

Mutluyakalı, internet gazetelerinin artmasıyla yalan/yanlış haberlerin yayılmasının da arttığını aktararak, “Halkın okuduklarını teyit edici mekanizmalara başvurmaları önemlidir” dedi

Günümüzde birçok haberin magazinleştirilerek sunulduğunu kaydeden Mutluyakalı, “Doğrudan ve sadelikten uzaklaşan habercilik arttıkça, mesleki etik değerler daha da önem kazandı” şeklinde konuştu.

Mutluyakalı, Kıbrıs Türk medyasında yaşanan etik kaygılar nedeniyle başlatılan çalışmalar hakkında da konuşarak, Haziran 2000’de KTGB Genel Kurulu’nda Gazetecinin Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin onaylandığını ve Medya Etik Kurulu’nun oluşturulduğunu aktardı.

Habercilikte yaşanan yaygın etik sorunlar hakkında örnekler veren Mutluyakalı, “En yaygın sorunlarımız masumiyet karnesine uyulmaması, kaza haberlerinde görüntü ve isimlerin verilmesi, polis bültenlerinin redakte edilmeden haber yapılması, hasta ve çocuk haklarının dikkate alınmaması, nefret dili kullanımı gibi yayınlar sıralanabilir” dedi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda görev alan Kurt ise konuşmasında daha çok pratikte yapılan ihlallerden bahsederek, başta KTGB olmak üzere Sivil Toplum Örgütleri’nin uğraşıyla oluşturulan kurumların müdahalesi ile engellenen etik ihlallerin i anlattı.

Kurt, etik kavramını hem meslek için geçerli olan hem de insani minimum ahlak olarak tanımlayarak, “Eğer ahlaklı bir insansanız ahlaklı bir gazeteci olursunuz” bilgisini paylaştı.

Haberlerde 2000’li yılların başlarına kadar intihar eden insanların intihar anının fotoğrafları ile birlikte haberleştirildiğini anımsatan Kurt, ölü insan bedenlerinin gazetenin ön sayfasında sergilendiği dönemler yaşadığını belirtti.

Kurt, mahkeme haberlerinde mağdurların isimlerinin açıkça belirtilmesinin de bir etik ihlali olduğunu işaret ederek, özellikle çocuk tacizlerinde isimlerin hatta fotoğrafların deşifre edilmesi aynı zamanda mağdur durumunda olan çocuğun da dolaylı olarak deşifre edilmesine ortam yarattığını hatırlattı.

