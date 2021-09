Turizmde küresel olarak 4 trilyon dolardan fazla kayıp olacak

UKÜ öğretim görevlisi Doç. Dr. Uludağ, kapsayıcı planlamaların yapılmaması halinde ortaya çıkan hesaplamalara göre pandeminin turizm üzerindeki etkisi, küresel ekonomide 4 trilyon dolardan fazla kayıpla sonuçlanacağını ve uzmanlara göre pandemi öncesi seviyeye dönmenin 2023 hatta daha sonraki yıllara kalacağını ifade etti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgınının 2020 yılı turizm sezonunu olumsuz yönde etkilediğini ve bu negatif etkinin 2021 yılında da devam ettiğini belirterek, bu yıl 27 Eylül Dünya Turizm Günü kapsamında verilecek mesajların çok daha önemli olduğunu kaydetti.

Dünya Turizm Örgütü'nün (WTO) bu yılın ‘Kapsayıcı Büyüme için Turizm’ temasını belirlediklerini aktaran Uludağ, “Bu başlık altında vurgulanan hususlar COVID-19 salgınının büyük bir sosyal ve ekonomik etkisi olduğu hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin darbe aldığı ve hazırlıksız yakalanan sektörlerin çok fazla etkilendiği gerçeğidir” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Uludağ, turizmin yeniden başlatılmasının toparlanma ve büyümenin başlamasına da yardımcı olacağını dile getirerek, “Bunun getireceği faydalardan geniş çapta ve adil bir şekilde yararlanılması esas olacaktır” dedi.

WTO’nün bu yıl sorumlu ve sürdürülebilir turizm için küresel turizm sektörünü kapsayıcı bir yaklaşım benimsediğini anımsatan Uludağ, amacın turizm sektöründe toparlanma ve büyümeye doğru yönlendirme olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Uludağ, bu kapsamda topluluklar, azınlıklar, gençler ve her koşulda geride kalma riski altında olacak olanlar dâhil olmak üzere, sektörün her bölümünün geleceğinin planlanmasının önemli olduğunu belirterek, “Bu kapsayıcı planlamaların yapılmaması halinde ortaya çıkan hesaplamalara göre pandeminin turizm üzerindeki etkisi, küresel ekonomide 4 trilyon dolardan fazla kayıpla sonuçlanacağı ve uzmanlara göre pandemi öncesi seviyeye dönmenin 2023 hatta daha sonraki yıllara kalacağıdır” bilgisini paylaştı.

Hiç vakit kaybetmeden bu planlamaların ivedilikle aksiyon planları ile şekillendirilmesinin gerekliliğini işaret eden Uludağ, “Turizmin her dalının vereceği özverili çalışmalar ile eski seviyeyi yakalayacağımıza inancım tamdır. Bu kapsamda tüm turizm emekçilerinin Dünya Turizm Gününü kutlarım” ifadesini kullandı.