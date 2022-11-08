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LAÜ’de “Farklı Boyutlarıyla Şiddet” konferansı düzenlendi

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LAÜ’de “Farklı Boyutlarıyla Şiddet” konferansı düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Farklı Boyutlarıyla Şiddet” konferansı gerçekleştirildi. “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”ne dikkat çekmek amacıyla etkinlikte özellikle kadına yönelik şiddet konusuna odaklanıldı. Ayrıca program çerçevesinde öğrencilerin katılımı ile atölyeler yapıldı.

Etkinlik, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihniye Okray’ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. Zihniye Okray konuşmasında, çalışan kadınlara yönelik ayrımcılık biçimlerinden biri olan “cam tavan” olgusundan ve bunun üniversitelerdeki örneklerinden söz etti.

İki güne yayılan etkinlik boyunca LAÜ Psikoloji Bölümü öğretim elemanları şiddeti farklı boyutları ile ele alarak, “siber-mobbing”, “cinsel çifte standart”, “pandemide eş şiddeti”, “engellilere yönelik şiddet” gibi konularda Türkçe ve İngilizce sunumlar yaptılar. Ayrıca Türkiye’den çevrimiçi katılım gösteren akademisyen Doç. Dr. Ezgi Toplu Demirtaş “flört şiddeti” üzerine; Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (ÇŞMD) Gençlik Çalışmaları Koordinatörü Tuğba Yavuz ise “güvenli ilişkiler” üzerine sunum ve atölye yaparak etkinlikte yer aldılar.

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