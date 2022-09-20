Ek kontenjan yerleştirmelerinin yüzde 40'ı YDÜ ve Girne Üniversitesine

2022-2023 eğitim yılı ek kontenjan yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen 3.201 öğrencinin yüzde 40’ı Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne yerleşti

2022- 2023 eğitim yılı ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 2022 ek yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine 3.201 öğrenci yerleşti. Yakın Doğu Üniversitesi, 996 öğrenci ile en çok öğrencinin yerleştiği üniversite olurken, Girne Üniversitesi’ne de 295 öğrenci yerleşti. Böylece Yakın Doğu Oluşumu üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı 1.291 oldu.

KKTC’ye yerleşen öğrencilerin yüzde 40’ı Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nde!

2022-2023 eğitim yılı ikinci ek kontenjan yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen 3.201 öğrencinin yüzde yüzde 40’ı Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne yerleşirken, ilk yerleştirme sonuçlarına göre de Yakın Doğu Üniversitesi açık ara KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olmuştu. İlk yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitesine yerleşen 11.141 öğrenciden 2.570 öğrenci Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşmişti.

Kayıtlar 26 Eylül’de başlayacak…

İkinci ek kontenjanlarda Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kayıtlarını 26 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında yapması gerekiyor. Kayıtlar, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin Türkiye temsilciliklerinde ve üniversite kampüsünde gerçekleştirilebilecek.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Sağladığımız akademik ve sosyal olanaklar ile yetkin akademik kadrolarımızın oluşturduğu bilimsel üretkenlik, öğrencilerimize nitelikli bir üniversite hayatının kapılarını açıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, YKS tercih sonuçlarına göre Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir kez daha KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olduğunu söyleyerek, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrencilerine sağladığı akademik ve sosyal olanaklar ile yetkin akademik kadrolarının oluşturduğu bilimsel üretkenlik, nitelikli bir üniversite hayatı geçirmek isteyen gençler tarafından da benimsendiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin; kayıtlarını 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapması gerektiğini hatırlatarak, kayıt işlemlerini Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türkiye temsilcilikleri ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirebileceklerini söyledi. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Yakın Doğulu olma ayrıcalığını ve gururunu sizlere yaşatabilmek en büyük mutluluk kaynağımız. Sağlıklı ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” ifadesini kullandı.