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Eğitim Bakanlığı'ndan üniversite öğrencileri için charter seferler

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Eğitim Bakanlığı'ndan üniversite öğrencileri için charter seferler
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ülkemize gelecek olan üniversite öğrencileri için charter sefer düzenleyeceğini duyudu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 Ekim'de İstanbul'dan iki charter uçuşla yapılacak seferler konusunda aşağıdaki paylaşım yapıldı.  
"9 Ekim 2020 tarihinde İstanbul (Sabiha Gökçen) - Ercan seferlerini yapacak uçaklar 13:30 ve 15:30 saatlerinde kalkacak.
Devletin karantina merkezlerinde konaklayacak olan öğrencilerimiz, ülkeye girişlerinde PCR ve karantine ücreti ödemeyeceklerdir.
Bilgi için: +90 548 869 7000 / +90 548 862 7000"
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