DAÜ’nün yeni Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı öğrencilerini bekliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından açılan ve 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitim hayatına başlayacak olan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı yeni öğrencilerini bekliyor. Konuya ilişkin DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği tarafından yapılan açıklamada, “Büyük bir ivmeyle gelişen elektronik ve haberleşme teknolojileri, dünya elektronik ve haberleşme teknolojisi sektörlerinin kaderini belirleyen ülkelerin kısa ve orta vadedeki vizyon çalışmalarına (Çin Vizyon 2030, ABD Vizyon 2030, Ufuk 2020 gibi) paralel olarak, ilgili alanlarda yetişmiş insan kaynaklarına ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Özellikle de kablosuz geniş-bant internet teknolojilerinin ve IoT teknolojisinin günlük hayatımıza derinlemesine nüfuz edişiyle genişleyen pazar, bu alandaki donanıma ek olarak yazılım ve uygulama programlarına da talebi önemli ölçüde artırmıştır” denildi.
DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün hızla gelişen haberleşme dünyasının ve akıllı otomasyon sistemlerinin tasarım ve geliştirilmelerini yapmak üzere mühendisler yetiştirmek amacıyla Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı’nı açtığı belirtilen açıklamada, “Öğretim dili İngilizce olan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı, çağdaş endüstri ve hizmet sektörü ihtiyaçlarını karşılamak üzere mezunlar verecek bir programdır.” denildi. Program kapsamında; elektronik ve haberleşme cihazları tasarlayabilecek, kurup çalıştırabilecek, periyodik bakımını yapabilecek, gerektiği zamanlarda kalibrasyonunu yapabilecek, endüstride bu amaçla görev yapan firmalara veya elektronik ve haberleşme teknolojilerini yaygın olarak kullanan firmalara danışmanlık yapabilecek, yeni elektronik ve haberleşme cihazları tasarımı yapabilecek yetkin mühendisler yetiştirilecek.
DAÜ Mezunlarının Sahip Olacakları Avantajlar
DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu programı tamamlayacak DAÜ mezunlarının sahip olacakları avantajlara ilişkin şu bilgiler yer aldı: “Rekabetin gittikçe kızıştığı, mezuniyetten sonra iş bulabilmenin üniversite eğitiminin esas motivasyonu haline geldiği günümüzde, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nin eğitimi, genel mühendislik bilgi ve becerileri yanında elektronik ve haberleşme dallarında odaklanmak isteyen mühendisler için mükemmel bir seçenektir. Program, Elektronik, haberleşme, bilgisayar donanım, bilgisayar yazılım, sinyal işleme, kontrol gibi alanlarda her türlü mühendislik eğitimini içerdiğinden, elektronik ve haberleşme alanlarındaki araştırma olanaklarının genişliği ve bu alandaki-mevcut finansman miktarı, öğrenciler ve araştırmacılar için önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu nedenle bu alan yenilikçi ve yaratıcı öğrenciler için gerçekten iyi bir fırsattır.”
Söz konusu programla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler, DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne 630 12 16 veya 630 12 17 numaralı telefonlardan, http://www.emu.edu.tr başlıklı web sitesinden veya [email protected] başlıklı mail adresinden ulaşabilir.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.