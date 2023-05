DAÜ Kültür, Spor ve Sanat Günleri başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin düzenlediği “DAÜ Kültür, Spor ve Sanat Günleri” yarın başlıyor.

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü ile DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve DAÜ Kampüsü’nde yarın başlayacak Kültür, Spor ve Sanat Günleri, 20 Mayıs’ta tamamlanacak.

Spor müsabakaları, sanat atölyeleri, söyleşiler, 19 Mayıs yürüyüşü, uluslararası öğrenci aktivite ve öğrenci cemiyetleri etkinlikleri yle tiyatro gösterisine ev sahipliği yapacak “ DAÜ Kültür, Spor ve Sanat Günleri” depremin yaralarını kültür, spor ve sanat etkinlikleriyle sarma hedefiyle düzenleniyor.



DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, DAÜ Kültür, Spor ve Sanat Günleri’nin ilk etkinliği Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz’in gerçekleştireceği “Engelli Bireylerin Toplumla Bütünleşik Yaşamı: Sanat ve Spor” konulu söyleşi ve etkinliklerle yarın saat 11.00’de başlayacak.

Aktivite Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlik, Atatürkçü Düşünce Kulübü ve Özel Eğitim Kulübü tarafından düzenlenecek.

DAÜ Arama ve Kurtarma Kulübü ile Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da “Ekstrem Parkur Oyunları 2023” etkinliği gerçekleştirecek.

Öte yandan yarın saat 17.00’de DAÜ Kültür, Spor ve Sanat Günleri açılış maçı yapılacak.



Perşembe



Girişimcilik Kulübü tarafından “Girişimcilik Zirvesi” perşembe günü saat 10.00’da, Aktivite Merkezi’nde düzenlenecek.

Fotoğrafçılık Kulübü tarafından Merkezi Derslikler Binası’nda “Özgün Düzensizlikler” isimli Yaratıcı Portre Sanatı Sergisi saat 14.30’da gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Taraftar Kulübü DAÜBJK etkinliğinde, Beşiktaş’ın efsane amigosu Alen Markaryan söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşi, saat 18.00’de başlayacak.

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri perşembe günü saat 17.00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda uluslararası öğrenci birliklerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Gecede öğrenci birlikleri tarafından çeşitli gösteriler ve performanslar sergilenecek.



19 Mayıs yürüyüşü düzenlenecek



19 Mayıs Cuma günü, etkinlikler saat 10.00’da, Açık Basketbol Sahaları’nda "Streetball (sokak basketbolu) Turnuvası" ile başlayacak.

Saat 16.00’da DAÜ Golf Sahası’nda “Zehra Onbaşılar ile Enstrümanını Yarat ve Çal” konulu atölye çalışması gerçekleştirilecek. Öte yandan saat 19.00’da 19 Mayıs Yürüyüşü gerçekleştirilecek. DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilecek olan yürüyüş DAÜ Atatürk Meydanı’ndan başlayıp Mağusa Gelişim Akademisi’nde sona erecek.



“Paraya Hayır” tiyatro gösterisi düzenlenecek



20 Mayıs Cumartesi günü, etkinlikler kapsamında Yasin Düşüner Stadyumu’nda saat 11.00’de, “Skill Gösterisi”, saat 13:00’te Lady Crows - NEU Angels Flag Futbol Maçı, saat 15:15’te EMU Crows - NEU Brothers Amerikan Futbolu Maçı ve saat 18.00’de çeşitli oyunlar düzenlenecek.

DAÜ Aktivite Merkezi’nde, saat 13.00’te Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı’nın söyleşisi gerçekleştirilecek.

Saat 16.30’da, Aktivite Merkezi’nde Sıla Tüfekçioğlu (Hayal Gezer) tarafından “Performatik Multimedya Atölyesi” konulu ve saat 17.00’de, Golf Sahası’nda “Oya Akın ile Drama ve Devrim” konulu atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Paraya Hayır” oyunu sahnelenecek. Flavia Coste’nin yazdığı, Can Kapyalı’nın çevirdiği, Osman Ateş’in yönettiği oyunda Kurtuluş Altaylı, Aysel Açelya Bükülmez, Özgür Oktay ve Fuat Zorali rol alıyor.

“DAÜ Kültür, Spor ve Sanat Günleri” etkinlikleri kapsamında 17-18-19 Mayıs tarihlerinde, saat 16.00’da, Yasin Düşüner Stadyumu’nda çim voleybolu, çim tenisi, "five a side" turnuvaları düzenlenecek.

“DAÜ Kültür, Spor ve Sanat Günleri” kapsamında her gün Merkezi Derslikler Binası’nda saat 16.30’da, Mural Sanatı Atölye Çalışması ve 17.00’de Yasin Düşüner Stadyumu’nda DAÜ öğrenci kulüpleri tarafından alanlarına yönelik çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

Kültür, Spor ve Sanat Günleri kapsamında DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu çevresinde öğrenci kulüpleri, uluslararası öğrenci aktivite ve öğrenci cemiyetleri yiyecek ve içecek stantları kuracak.