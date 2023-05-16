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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı

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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı
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Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde bugün meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkıp, takla attı. 22 yaşındaki araç sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.50 sıralarında, Çağrı Köroğlu (E-22), yönetimindeki RL 173 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Dörtyol çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından çıkıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavisi  sürüyor.
Soruşturma devam ediyor.
 
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