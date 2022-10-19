DAÜ ile GİKAD arasında iş birliği protokolü imzalandı

DAÜ ile GİKAD arasında toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalığı arttırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) arasında, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalığı arttırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokolün imza töreni, 18 Ekim 2022 Salı günü, saat 11:00’de, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında gerçekleşti. Protokole Prof. Dr. Hocanın ile GİKAD Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu imza koydu. Törende; DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, GİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri Özlem Latif, Ziynet Şah, Sinem Ahmet Raşit, Genel Sekreter Alara Ataç, DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ile merkez asistanı Fatma Türüç ve asistan Sümeyye Rabia İstanbul da hazır bulundu.

“DAÜ’nün Topluma Hizmet Konularında Önemli Görevleri Var”

İmza töreninin açılışında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak kaliteli eğitim ve araştırmanın yanında topluma hizmet yönünde de önemli görevleri olduğunu kaydetti. GİKAD’ın projelerini takdir ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün de bu tür projelerde yer alırken girişimcilik ruhuna sahip kuruluşlarla iş birliği yapmayı tercih ettiğini belirtti. Girişimcilik konusunda adanın ihtiyaçlarının çok boyutlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hocanın, uygulamalı olan projelerde DAÜ birimlerinin yer almasının önemine dikkat çekti. DAÜ’de girişimcilik ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine eğitim programlarının da yer aldığını aktaran Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün dünya sıralamalarındaki başarılarında bunun da etkisi olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ihtiyaçlarını gidermeye yönelik her projede DAÜ’nün katkısının olmasını istediklerini ve bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini aktaran Prof. Dr. Hocanın, aynı zamanda DAÜ’nün Üniversite Yönetim Kurulu’nda yer alan yöneticilerinin yarısından fazlasının seçimle göreve gelen başarılı kadınlar olduğunu da hatırlattı. Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün KKTC’de cinsiyet eşitliği konusunda en iyi olan kurumlardan biri olduğunun altını çizdi.

“Kadınlarımızı Geride Bırakırsak Geri Kalmaya Mahkumuz”

Açılışta konuşan GİKAD Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu da DAÜ’ye iş birliği için teşekkür ederek, gailelerinin KKTC’yi güçlendirmek olduğunu kaydetti. Bunun için sivil toplum örgütleri, belediyeler, yerel yönetimler ve üniversitelerin bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden Dr. Kavuklu, zamanın hızlı projeler üretip hayata geçirme zamanı olduğunu belirtti. Gıda, iklim, kadın-erkek eşitliği ve girişimcilik konularında geriye kalmaya tahammüllerinin olmadığını aktaran Dr. Kavuklu, DAÜ’nün bu alanda yaptığı çalışmalarla KKTC’nin en güzide üniversitesi ve medarıiftiharı olduğunu kaydetti. Toplumun yarısının kadın olduğunu belirten Dr. Kavuklu, “Kadınlarımızı geride bırakırsak geri kalmaya mahkumuz. O yüzden en büyük hedefimiz, fırsat eşitliği konusunda kadın ve erkek eşitliğini sağlamaktır” diye konuştu. Eğitimin, toplumun gelişmesinde en önemli anahtar olduğunu belirten Dr. Kavuklu, DAÜ ile gerçekleştirecekleri iş birliğinin Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi adına da kırsal kesimlerdeki kadınlara destek olmak açısından büyük fayda sağlayacağına inandığını aktardı. Dr. Kavuklu, DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi ile çalışmanın projelerine çok önemli katkıları olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı ve sonrasında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın tarafından GİKAD Başkanı Kavuklu’ya Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulunuldu.

