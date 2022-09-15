BAU KIBRIS Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı başvuruları başladı

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, 2022-2023 Güz dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na başvuruların başladığı bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, programın kariyerine öğretmen olarak devam etmek isteyen lisans mezunu öğretmen adayları için sunulan bir program olduğu, mezuniyet aşamasında olup mezun olmak üzere olan öğrencilerin de başvuru yapabileceği belirtildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.