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BAU KIBRIS Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı başvuruları başladı

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BAU KIBRIS Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı başvuruları başladı
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, 2022-2023 Güz dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na başvuruların başladığı bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, programın kariyerine öğretmen olarak devam etmek isteyen lisans mezunu öğretmen adayları için sunulan bir program olduğu, mezuniyet aşamasında olup mezun olmak üzere olan öğrencilerin de başvuru yapabileceği belirtildi.
 
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