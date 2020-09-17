banner480
banner69
Aslan, rahat turladı
Aslan, rahat turladı
15 0
Vatandaşın seçim isyanı
Vatandaşın seçim isyanı
60 0
 
Büyükbaş hayvancı, süt fiyatlarından dertli
Büyükbaş hayvancı, süt fiyatlarından dertli
17 0
258 0
15 gün misafir kabul etmeyin
15 gün misafir kabul etmeyin
128 0
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
40 0
95 0
banner460

UEFA'da yılın futbolcuları için aday listesi belli oldu

banner476

UEFA, 2019-2020 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcuları Ödülü" için aday listeyi belirledi. Dört mevkide 3'er ismin aday gösterildiği oylamada kazanan futbolcular 1 Ekim'de açıklanacak

UEFA'da yılın futbolcuları için aday listesi belli oldu
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 32 takımın teknik direktörü ile birliğe üye 55 ülkeden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından dört mevki için 3'er futbolcu aday gösterildi.
Kazanan futbolcular ödüllerini 1 Ekim'de yapılacak 2020-2021 sezonu gruplarının kura çekimi töreninde alacak.
Mevkilerine göre aday gösterilen futbolcular şunlar:
Kaleci: KeylorNavas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern Münih), Jan Oblak (Atletico Madrid)
Savunma: David Alaba (Bayern Münih), AlphonsoDavies (Bayern Münih), JoshuaKimmich (Bayern Münih)
Orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Thomas Müller (Bayern Münih), ThiagoAlcantara (Bayern Münih)
Forvet: Robert Lewandowski (Bayern Münih), KylianMbappe (Paris Saint-Germain), Neymar (Paris Saint-Germain)
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.