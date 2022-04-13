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ManU’ya Hollanda’dan yeni menajer

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Gelecek sezon takımın başına yeni bir menajer getirmek isteyen Premier Lig ekibi Manchester United, Ajax teknik direktörü Erik Ten Hag ile sözlü anlaşmaya vardı

ManU’ya Hollanda’dan yeni menajer
Manchester United, Premier Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kaldı.
Sezon başında Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek şampiyonluğu hedefleyen kırmızı şeytanlar, istikrarsız görüntüsüyle dikkat çekti.
Kazanma alışkanlığını bir türlü yakalayamayan Manu, yeni sezona yeni bir menajer ile girmeyi planlıyor.
İngiliz devi, uzun süredir gündeminde yer alan Ajax teknik direktörü Erik Ten Hag konusunda büyük aşama kaydetti.
TheAthletic'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar, 52 yaşındaki Hollandalı teknik direktörle sözlü anlaşmaya vardı.
Manchester United için şimdi sırada Ajax ile anlaşmak kaldı.
Kırmızı şeytanlar, Hollanda ekibiyle sorun yaşamazsa Ten Hag ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
2017'den bu yana Ajax'ı çalıştıran Erik Ten Hag takımıyla üst üste dördüncü Hollanda şampiyonluğuna koşuyor.
Ajax'ta 6 kupa kazanan Ten Hag, Hollanda ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale çıkma başarısı göstermişti.
 
 
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