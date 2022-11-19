Türkiye, Çekya'yı 2 golle geçti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta Çekya'yı Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. 4 futbolcu ilk kez milli formayı giydi

A Milli Futbol Takımı, özel maçta Gaziantep'te Çekya'yı konuk etti. Milliler sahadan 2-1 galip ayrıldı. Türkiye'ye galibiyeti getiren goller Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nda geldi. Çekya'nın tek golünü 56. dakikada Vaclav Cerny kaydetti. A Milli Futbol Takımı ilk özel maçında Diyarbakır'da İskoçya'yı da aynı skorla mağlup etmişti. Arda Güler, 68. dakikada Doğukan Sinik'in yerine oyuna dahil olarak milli formayla ilk maçına çıktı. Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç ve Samet Akaydın da ilk kez milli formayı giydi. İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI 9. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 14. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Pavlenka, topu yatarak son anda kornere çeldi. GOL 31. dakikada milli takım öne geçti. Cengiz Ünder'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 34. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Pavlenka topu son anda kurtardı. 35. dakikada Barak'ın pasıyla ceza sahasında sol çaprazında topla buluşan Soucek'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kurtardı. Müsabakanın ilk yarısı A Milli Futbol Takımı'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI GOL 56. dakikada Çekya beraberliği yakaladı. Cerny'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan Alemdar'ın yatarak kontrol etmek istediği top ağlarla buluştu: 1-1. 66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Özkacar'ın sert şutunda kaleci Koubek, meşin yuvarlağı yatarak son anda kornere çeldi. 67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in plase vuruşunda kaleci Doubek, meşin yuvarlağı son anda kurtardı. GOL 70. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 2-1. A Milli Futbol Takımı, mücadeleyi 2-1 kazandı.