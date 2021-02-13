Türk düellosunda kazanan Çağlar

İngiltere Ligi'nde (Premier Lig) Leicester City, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada milli yıldızlarımız Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak 90 dakika forma giydi

İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Leicester City ve Liverpool, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Her iki takımın da kontrollü geçtiği ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Liverpool, 67. dakikada Muhammed Salah'ın attığı golle skorda üstünlüğü yakaladı. Golün asisti, Roberto Firmino'dan geldi.

Dakikalar 78'i gösterirken serbest vuruş kazanan Leicester City, James Maddison'ın doğrudan kaleye gönderdiği topla eşitliği yakaladı. Pozisyon için bir VAR incelemesi yapılsa da gol geçerli sayıldı.

Bu golden çok kısa süre sonra, 81. dakikada sahneye çıkan Jamie Vardy, takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 85. dakikada, Ndidi'nin pasıyla hareketlenen Harvey Barnes, köşeye yaptığı vuruşla skoru belirledi: 3-1

Çağlar ve Ozan ilk 11'de başladı

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Leicester City adına 90 dakika forma giydi. Liverpool'da, Jürgen Klopp tarafından ilk kez şans verilen milli stoperlerimiz Ozan Kabak da, başlangıç kadrosunda yer aldığı takımı için 90 dakika boyunca ter döktü.

Leicester City'de, mücadeleye yedek kulübesinde başlayan bir başka milli yıldızımız Cengiz Ünder süre alamadı.

Bu galibiyetle puanını 46'ya çıkaran ev sahibi ekip, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. 40 puanda kalan Kırmızılar ise 4. sırada konumlandı.