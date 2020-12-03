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Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı

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Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında sahasında Villarreal'e 1-0 yenildi

Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Duje Strukan, Goran Perica, Alen Jaksic (Hırvatistan)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 82 Claudemir), Fajr, Yasin Öztekin, Robin Yalçın (Dk. 77 Kone), Gradel, Yatabare (Dk. 80 Ninga)

Villarreal: Rulli, Costa (Dk. 77 Estupinan), Mori, Foyth, Pena, Baena (Dk. 68 Parejo) , İborra, Coquelin (Dk. 68 Trigueros), Nino, Chukwueze (Dk. 77 Moreno), Kubo (Dk. 58 Pino)

Gol: Dk. 75 Chukwueze (Villarreal)
 

UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile Villarreal arasında oynanan I Grubu 5. hafta maçı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren gol 75. dakikada Chukwueze'den geldi.

Temsilcimiz, Maccabi Tel-Aviv'in puan kaybı yaşamasının ardından gruptan çıkma umutlarını son maça taşıdı. Sivasspor, I Grubu'nda beşinci haftayı 6 puanla üçüncü sırada tamamladı

Grubun diğer maçında Karabağ ile Maccabi Tel-Aviv 1-1 berabere kaldı.

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