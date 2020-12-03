Cimnastik camiası, salon için kenetlendi

Cimnastik gönüllüleri, yenilenen salonlarına kavuşmak için salonda kullanılacak aletlerin kurulumunda hep birlikte çalışıyorlar

KKTC Cimnastik Federasyonunun yıkılma tehlikesi olan, tavanı su akıtan ve tehlike yaratan salonunun tadilatçalışmalarındasona gelindi.

“Peyak binaları olarak bilinen yerde bulunan salonun çatısı değişirken, iç mekanın tadilatı, boya sıva işleri, WC yapımı, yönetim kurulu odası, tribünlerin yerleştirilmesi, kantinin yapılması, giriş kısmı ve üst katın zeminin parke ile döşenmesi ve dış yüzeylerin boyanarak tadilat tamamlandı.

İsmi Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu olacak olan salonda temizlik çalışmaları da tamamlandıktan sonra cimnastik gönüllüleri, salonda kullanılacak aletlerin kurulumunda hep birlikte çalışmaya başladılar.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve cimnastik antrenörleri, salon içerisinde yoğun bir çalışma temposu içerisine girdiler. 21 Aralık’ta açılacak salon için gece geç saatlere kadar çalışan gönüllüler, yenilenen salona kavuşacakları günü iple çekiyorlar.

