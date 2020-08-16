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Şamiyonlar Ligi'nde büyük süpriz

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Şamiyonlar Ligi'nde büyük süpriz

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son yarı finalist, İngiliz ekibi Manchester City ile Fransa'nın Olympique Lyon takımları arasındaki maçla belli oldu.

Cornet, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadelenin 24. dakikasında attığı golle Olympique Lyon'un soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.

Manchester City, geriye düştükten sonra rakip kalede kurduğu baskının karşılığını 69. dakikada aldı. Ceza sahasına koşu yapan De Bruyne, Sterling'in pasında topa bekletmeden vurdu ve skora denge getirdi.

Manchester City'nin 79. dakikada yaptığı top kaybı sonrası savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Lyonlu Dembele, karşı karşıya kaldığı kaleci Ederson'u geçerek skoru 2-1'e getirdi.

Oyuna sonradan giren Dembele, 87. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Fransız futbolcu, Sterling'in topu boş kaleye gönderememesi sonrası ani gelişen Lyon atağında kendisinin 2'nci takımının 3. golünü attı.

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