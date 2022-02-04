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Salah’lı Mısır mı, Mane’li Senegal mi kazanacak?

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Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Senegal ile Mısır, Pazar günü ''Kara Kıta''nın en büyüğü olmak için kapışacak. Liverpool'dan SadioMane ile Muhammed Salah'ı karşı karşıya getirecek finalde Süper Lig'den de 3 futbolcu forma bekleyecek

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Salah’lı Mısır mı, Mane’li Senegal mi kazanacak?
Afrika Uluslar Kupası sahibini buluyor. Kamerun'daki şampiyonanın finalinde, Senegal ile Mısır karşılaşacak.
Afrika'nın en büyüğünün belirleneceği maçta Süper Lig'de forma giyen 3 futbolcu teknik direktörlerinden görev bekleyecek.
DİEDHİOU, THİAM, MUHAMMED...
Senegal'in kadrosunda SadioMane, IdrrissaGueye, EdouardMendy gibi ünlü isimlerin yanı sıra Aytemiz Alanyaspor'danFamaraDiedhiou ve YukatelKayserispor'danMameThiam da yer alıyor. Mısır milli takımında ise Süper Lig'i Galatasaray'ın santrforu Mustafa Muhammed temsil ediyor.
Bu arada iki takımın kadrosunda önemli farklılıklar göze çarpıyor. Yıldızlar topluluğunu andıran Senegal'deki tüm oyuncular ülke dışında oynuyor.
Teknik direktörlüğünü AliouCisse'nin yaptığı ekipteki 23 futbolcu, aralarında Türkiye'nin de olduğu 6 ülkede top koşturuyor.
Mısır milli takımında ise sadece 5 futbolcu yurt dışında forma giyiyor. Diğer 18 oyuncu ise ülkesinin 8 farklı kulübünde ter döküyor.
Portekizli Carlos Queiroz'un çalıştırdığı Mısır'ın en ünlü ismi Muhammed Salah. Final karşılaşması böylece iki Liverpoollu oyuncu SadioMane ve Muhammed Salah'ı rakip olarak karşı karşıya getirecek.
Kupa boyunca Mısır oynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyet alırken Senegal 4 galibiyet 2 beraberlik elde etti.
 
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