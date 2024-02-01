Ryan Kent, Lazio yolcusu

Fenerbahçe, Ryan Kent'in satın alma opsiyonuyla kiralanması için İtalyan ekibi Lazio ile büyük ölçüde anlaştı

Fenerbahçe'de Crespo, Emre Mor ve BartuğElmaz'dan sonra bir ayrılık daha yakın.

Sarı lacivertlilerin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer oluyor.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için İtalyan ekibi Lazio ile büyük ölçüde anlaştı.

