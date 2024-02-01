Ryan Kent, Lazio yolcusu

Fenerbahçe'de Crespo, Emre Mor ve BartuğElmaz'dan sonra bir ayrılık daha yakın.
Sarı lacivertlilerin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer oluyor.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için İtalyan ekibi Lazio ile büyük ölçüde anlaştı.
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