Roma'da Mourinho ile yollar ayrıldı

Roma, teknik direktör JoseMourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da JoseMourinho'nun sözleşmesi feshedildi.

İtalyan ekibi, tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada ''Roma'ya verdikleri için JoseMourinho ve ekibine teşekkür ediyoruz.'' açıklaması yapıldı.

Ligde son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Roma 29 puanla 9. sırada yer alıyor.

Portekizli teknik adam Roma ile Konferans Ligi kupasını kazanmıştı.

ROMA DE ROSSİ'YE EMANET

Roma, sezon sonuna kadar takımın başına eski oyuncusu Daniele De Rossi'nin getirildiğini açıkladı.



