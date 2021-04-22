Real Madrid, Benzema'nın rekoruyla 3 puanı kaptı

Real Madrid'in ilk yarıda gelen gollerini Karim Benzema (Dk. 30-penaltıdan ve Dk. 40) ve AlvaroOdriozola (Dk. 33) kaydetti. Maçın yıldızı olan Fransız futbolcu Benzema, takımının iki golünü atmanın yanı sıra diğer golün de asistini yaptı.
Benzema, Real Madrid'de şimdiye kadar RaulGonzalez'e ait olan 35 takım ile La Liga'da en fazla takıma gol atma rekoruna ortak oldu.
La Liga'da gol krallığı yarışında 23 golle Barcelona'dan LionelMessi ilk sırada bulunurken, Benzema da gol sayısını 21'e çıkardı.
Real Madrid aldığı bu galibiyetle puanını 70'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
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