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Raphael Varane iki devin radarında

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Manchester United'dan ayrılması beklenen Raphael Varane için Bayern Münih ve Real Madrid devrede... Stoper hattında sorun yaşayan Bayern Münih'in devre arasında futbolcu için resmi teklif yapacağı belirtildi

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Raphael Varane iki devin radarında
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10 yıl Real Madrid forması giyen ve 2021 yılında Manchester United'a transfer olan Raphael Varane, yine gündemde.
İngiliz ekibinde bu sezon fazla süre alamayan 30 yaşındaki futbolcu, eski kulübü Real Madrid'in yanı sıra Alman devi Bayern Münih'in de radarında.
İspanyol basınından Sport, transfer iddiasını manşetine taşıdı.
Haberde, Bayern Münih'in sakatlıklar nedeniyle stoper hattında sorunlar yaşadığına dikkat çekildi..
Kim Min-Jae ile Noussair Mazraoui, Asya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası'na gidecek.
Bu nedenle Alman ekip, savunmada önemli bir problem yaşayacak.
Sport, Bayern Münih'in Varane için 20 Milyon Avro teklif edeceğini iddia etti.
Haberde ayrıca, Real Madrid'in de tecrübeli savunmacıyla ilgilendiği belirtildi.
Bu sezon Manchester United'da 10'u Premier Lig olmak üzere 15 maçta süre alan Raphael Varane, 1 gol kaydetti.
 
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