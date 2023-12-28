banner913
banner932
NorthernLand Group’tan bir örnek hareket daha
NorthernLand Group’tan bir örnek hareket daha
14 0
Atatürk anısına koştular
Atatürk anısına koştular
12 0
 
Halkın Partisi “rüşvet ve yolsuzluk iddiaları” konusunda polise suç duyurusunda bulundu
Halkın Partisi “rüşvet ve yolsuzluk iddiaları” konusunda polise suç duyurusunda bulundu
14 0
Cypfruvex’ten narenciye üreticilerine duyuru
Cypfruvex’ten narenciye üreticilerine duyuru
83 0
“İzleri Silinmeden” isimli fotoğraf sergisi 4 Ocak Perşembe günü Ankara’da açılacak
“İzleri Silinmeden” isimli fotoğraf sergisi 4 Ocak Perşembe günü Ankara’da açılacak
11 0
“Niyetleri DAÜ’yü elden çıkarmak”
“Niyetleri DAÜ’yü elden çıkarmak”
14 0
Güney İnşaat'tan örnek hareket
Güney İnşaat'tan örnek hareket
98 0
banner996
banner985

Zaha ve Bailly'ye davet gelmedi

banner989

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosu açıklandı. Galatasaray'dan Wilfried Zaha, Beşiktaş'tan ise Eric Bailly kadroda yer almadı

banner974
Zaha ve Bailly'ye davet gelmedi
banner971
Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosu belli oldu.
Trabzonspor'dan Nicolas Pepe ve Gaziantep FK'dan Max Gradel kadroda yer aldı.
Galatasaray'dan Wilfried Zaha, Beşiktaş'tan ise Eric Bailly kadroda yer almadı. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.