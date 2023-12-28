Zaha ve Bailly'ye davet gelmedi

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosu açıklandı. Galatasaray'dan Wilfried Zaha, Beşiktaş'tan ise Eric Bailly kadroda yer almadı

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosu belli oldu.

Trabzonspor'dan Nicolas Pepe ve Gaziantep FK'dan Max Gradel kadroda yer aldı.

Galatasaray'dan Wilfried Zaha, Beşiktaş'tan ise Eric Bailly kadroda yer almadı.

