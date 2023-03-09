PSG'nin hayali başka bahara kaldı

Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayali gelecek sezonlara kaldı. Mbappe, Messi ve Neymar'ın forma giydiği Fransız ekibi Bayern Münih'e her iki maçta da yenilerek Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etti

Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Mbappe, Messi ve Neymar'lı kadrosuyla Avrupa'nın en büyüğü olmayı hedefleyen Fransız kulübü Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Bayern Münih'e ilk maçta evinde 1-0 yenilen Paris temsilcisi deplasmanda da sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

1 numaralı kupayı kazanmayı bekleyen Paris Saint Germain taraftarları da bu sonuçla adeta yıkıldı.

2011 yılında Katar sermayesi tarafından alındıktan sonra önemli yatırımlar yapan Fransız kulübü son 11 yılda Şampiyonlar Ligi'nde sadece 1 kez final oynadı.

Mavi beyazlılar 2019-2020 sezonunda Devler Ligi finalinde Bayern Münih'e 1-0 yenilmişti.

Fransız kulübü bu dönemdeki diğer yıllarda ise 1 yarı final, 4 çeyrek final ve 5 kez son 16 turu aşamasında mücadele etti.

Bu arada Paris Saint Germain'in yıldızlarından Kylian Mbappe 2-0 kaybettikleri Bayern Münih maçından sonra çarpıcı açıklamalar yaptı.

Büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Mbappe "Sezon başındaki ilk basın toplantısında Şampiyonlar Ligi'nde elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söylemiştim. Bu da şampiyonluktu ama başaramadık." diye konuştu.

En üst seviyelerinin bu kadar olduğunu vurgulayan Fransız yıldız, "Bayern Münih'in ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için kurulmuş bir kadrosu var. Kendimizi düzeltip Lig 1'de şampiyon olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

