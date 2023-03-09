Hamilton'dan Mercedes'e eleştiri

Formula 1'de sezon Bahreyn Grand Prix'sinde başlarken Mercedes ekibi, yaşadığı hayal kırıklığının etkisinde... F1'in şampiyon ismi Lewis Hamilton, 2023 aracı geliştirilirken ekibin, kendisini dinlemediği eleştirisinde bulundu

Formula 1'de sezonun ilk Grand Prix'si Bahreyn'de de umduğunu bulamayan Mercedes'te sular durulmuyor.

Mercedes'in yıldız pilotu Lewis Hamilton, ekibin, 2023 Formula 1 aracı geliştirilirken kendisini dinlemediğini söyledi.

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan ancak geçen sezon, kariyerinde ilk kez yarış kazanamayan Hamilton, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin podcast yayınına katıldı.

İngiliz pilot; "Hayatım boyunca o kadar çok otomobil kullandım ki bir otomobilin neye ihtiyacı olduğunu ve olmadığını biliyorum." dedi.

Hamilton; mesuliyet üstlenilerek tüm zayıf noktaların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Lewis Hamilton, takımının hala çok sayıda Dünya Şampiyonluğu bulunduğunu hatırlatarak gidişatı düzeltmek için geç olmadığını da vurguladı.

Kazandığı 103 zaferle, F1'in en başarılı pilotu olan Hamilton'un kontratı sezon sonunda sona eriyor.

