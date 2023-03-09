banner913
banner885
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
11 0
17 0
 
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
5 0
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
6 0
"Şampiyon Melekler Anı Gecesi” düzenlendi
10 0
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
7 0
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
9 0
banner915

Hamilton'dan Mercedes'e eleştiri

banner476

Formula 1'de sezon Bahreyn Grand Prix'sinde başlarken Mercedes ekibi, yaşadığı hayal kırıklığının etkisinde... F1'in şampiyon ismi Lewis Hamilton, 2023 aracı geliştirilirken ekibin, kendisini dinlemediği eleştirisinde bulundu

banner825
Hamilton'dan Mercedes'e eleştiri
banner931
Formula 1'de sezonun ilk Grand Prix'si Bahreyn'de de umduğunu bulamayan Mercedes'te sular durulmuyor.
Mercedes'in yıldız pilotu Lewis Hamilton, ekibin, 2023 Formula 1 aracı geliştirilirken kendisini dinlemediğini söyledi.
Yedi kez Dünya Şampiyonu olan ancak geçen sezon, kariyerinde ilk kez yarış kazanamayan Hamilton, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin podcast yayınına katıldı.
İngiliz pilot; "Hayatım boyunca o kadar çok otomobil kullandım ki bir otomobilin neye ihtiyacı olduğunu ve olmadığını biliyorum." dedi.
Hamilton; mesuliyet üstlenilerek tüm zayıf noktaların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Lewis Hamilton, takımının hala çok sayıda Dünya Şampiyonluğu bulunduğunu hatırlatarak gidişatı düzeltmek için geç olmadığını da vurguladı.
Kazandığı 103 zaferle, F1'in en başarılı pilotu olan Hamilton'un kontratı sezon sonunda sona eriyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.